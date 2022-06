Łódzcy rugbiści z Master Pharm gromili rywala, dopóki mieli siły

Łodzianie ostatni mecz z Budowlanymi Lublin zaczęli bardzo dobrze. Goście co prawda walczyli o przedłużenie szans na medal, ale na początku meczu nie mieli szans z łódzką drużyną.

Oleksandr Szewczenko przyłożył piłkę w polu punktowym lublinian już w 2 minucie meczu. Kamil Brzozowski podwyższył i było 7:0 dla łodzian. Trzy minuty później Toma Mchedlidze zdobył kolejne pięć punktów (świetne wejście Krystiana Pogorzelskiego), dwa następne punkty dorzucił Kamil Brzozowski i w 7 minucie było 14:0 dla podopiecznych trenerów Przemysława Szyburskiego i Mirosława Żórawskiego. To był wymarzony początek łodzian.

Wynik 14:0 utrzymywał się przez pół godziny gry. Goście zdobyli przyłożenie z podwyższeniem, ale w 40 minucie Przemysław Dobijański przyłożył po raz trzeci w tym meczu. Niestety, nie udało się podwyższyć i łodzianie prowadzili 19:7.

Tuż przed przerwą goście znów zmniejszyli przewagę łodzian. Pięć punktów i podwyższenie sprawiło, że łodzianie prowadzili tylko 19:14.

Po zmianie stron przewagę uzyskali lublinianie, zdobyli 18 punktów. Łodzianie mimo coraz bardziej widocznego braku sił, się nie poddawali. Znalazł lukę w obronie rywali Davit Nibladze i przyłożył piłkę. Kamil Brzozowski podwyższył i było tylko 26:32.

Lublinianie dwukrotnie w ciągu kilku minut zdobyli punkty z karnych i odskoczyli na 38:26. Wynik tego ciekawego meczu nie uległ już zmianie do końcowego gwizdka sędziego.