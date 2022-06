Łódzcy żużlowcy znów przegrali w Zielonej Górze. Nie wygrali tam od 61 lat

Już pierwszy bieg meczu Stelmet Falubaz Zielona Góra – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zwiastował nie lada emocje. Dobrze wystartował Niels Iversen i łodzianie jechali na 4:2, później przez chwilę na 3:3, ale ostatecznie obaj nasi żużlowcy Duńczyk i Luke Becker zostali wyprzedzeni przez Rohana Tungate’a i Piotra Protasiewicza.

W meczu młodzieżowców był remis, później łodzianie przegrali dwa razy po 2:4. Gospodarze mogli cieszyć się z prowadzenia 16:8.

Jak trudne zadanie czekało naszą drużynę niech świadczy fakt, że żużlowcy z Łodzi ostatni raz zwyciężyli w Zielonej Górze w sezonie 1961 na zapleczu najwyższej ligi (55:23). Jak to bardzo dawno, wie najlepiej autor tego tekstu, bo 12 grudnia właśnie 1961 roku przyszedł na świat. Od tamtej pory przegrali już jednak wszystkie 14 spotkań wyjazdowych – przypomniał portal sportowefakty.pl.

Nie było mocnych na Australijczyka Rohana Tungate’a i po piątym wyścigu łodzianie przegrywali 11:19. Przewaga gospodarzy rosła, bo wyścigi szósty i siódmy zielonogórzanie wygrali po 4:2. Niels Iversen nie dał rady Krzysztofowi Buczkowskiemu, a później Brady Kurtz przegrał z rodakiem z dalekiej Australii Maksem Fricke.

Na nic zdało się ustawienie z Luke Beckerem jako rezerwą, bo Amerykanin nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki. Symbolem słabości łodzian był bieg ósmy, w którym obaj nasi zawodnicy wykluczeni zostali. Luke Becker za dotknięcie taśmy, a Marcin Nowak za poruszenie przy starcie. Zgodnie z regulaminem na starsie pojawił się młodzieżowiec Mateusz Dul, ale nagle Zmarzlikiem się nie stał. Przyjechał trzeci, a łodzianie przegrywali 16:32.

Nasza drużyna pogodziła się już z losem – przegrała dziewiąty wyścig 1:5, dziesiąty 2:4 i na trybunach stadionu w Zielonej Górze przy stanie 19:41 trwał w najlepsze piknik.

Z przykrością obserwowaliśmy jazdę kapitana drużyny Norberta Kościucha, który w dwóch startach przyjechał na metę ostatni.

Dopiero w jedenastym wyścigu łodzianie wygrali i to podwójnie: Marcin Nowak wygrał przed Nielsem Iversenem. Gospodarze dali szanse młodym zawodnikom w końcówce, m.in. Mateusz Tonder pojechał za Rohana Tungate’a. Dopiero wtedy trzy punkty przywiózł Norbert Kościuch.

Ostatecznie skończyło się na wysokim zwycięstwie drużyny z Zielonej Góry. Trzeba jednak pamiętać, że obie drużyny mają inne cele, inne stawiają przed sobą zadania. Falubaz po spadku z ekstraligi chce jak najszybciej do niej wrócić, a Orzeł marzy o przejściu pierwszej rundy play-off.

Czas na przerwanie fatalnej passy (trzy porażki z rzędu) podczas najbliższego meczu z Wilkami Krosno na łódzkiej MotoArenie.

Przyjmujemy duże zakłady, że ten mecz wygramy! ą

e.winner 1.liga żużlowa

Stelmet Falubaz Zielona Góra – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 57:33 (pierwszy mecz 45:45). Bonus Falubaz.

Stelmet Falubaz: Piotr Protasiewicz 6+1, Max Fricke 14+1, Rohan Tungate 12, Jan Kvech 4, Krzysztof Buczkowski 9+1, Dawid Rempała 4, Nile Tufft 5+1, Mateusz Tonder 3. Trener: Piotr Żyto.

H. Skrzydlewska Orzeł: Niels Kristian Iversen 5+1, Norbert Kościuch 5, Nikodem Bartoch 0, Marcin Nowak 8+1, Brady Kurtz 9, Mateusz Dul 2, Aleksander Grygolec 2, Luke Becker 2. Trener: Michał Widera.

1.Falubaz Zielona Góra 10 18 (2) +114

2.Polonia Bydgoszcz 9 15 (2) +51

3.Wilki Krosno 7 10 (0) +49

4.Landshut Devils 8 9 (1) -19

5.H. Skrzydlewska Orzeł 9 8 (1) -48

6.ROWRybnik 8 5 (0) -36

7.Start Gniezno 8 5 (0) -77

8.Wybrzeże Gdańsk 8 4 (0) -34

