Łodzi. Remont podwórka z klubem i grupą awangardowa Łódź Kaliska

Zakres robót to przede wszystkim odnowienie elewacji od strony podwórza i jego zagospodarowanie. Najpierw jednak na podwórku zostaną przebudowane instalacje podziemne. Potem zostanie ułożona nowa nawierzchnia z płyt kamiennych i granitowych. W posadzkę zostaną wmontowane historyczne, pofabryczne płyty żeliwne. Podwórko zachowa obecny układ z uwzględnieniem sezonowych ogródków gastronomicznych.

Kultowe miejsce na mapie Łodzi

Piotrkowska 102 to kultowe miejsce na mapie Łodzi. To tam mieści się siedziba grupy artystycznej, która jako jedna z nielicznych ma miasto Łódź w nazwie -` Łódź Kaliska. Jest to ważne miejsce, które odwiedzają nie tylko łodzianie, ale i turyści.

W miejscu tym od 1996 roku działa popularny klub Łódź Kaliska. Jest tam też siedziba awangardowej grupy Łódź Kaliska, którą tworzą Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski. Ponadto działają tam: klub Lordis, kawiarnia Foto Cafe 102, klub 6 Dzielnica, siedziba Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i Wydział Kultury Urzędu Miasta w Łodzi.

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 102 została wybudowana w 1885 roku dla niejakiego Starkego. Potem należała do znanego fabrykanta Juliusza Heinzla, jednego z największych potentatów wełnianych w Łodzi, który po sąsiedzku miał swój pałac i fabrykę.