Łodzianie doceniają piękno swego miasta. To bardzo dobrze!

Na swoich filmach prezentowanych w Internecie pokazuje pan ciekawe łódzkie miejsca. Skąd taki pomysł?

Jestem przewodnikiem po Łodzi. To miasto jest moją pasją. Mam kontakt telewizją Ret-Sat, która też chce pokazywać Łódź. Robimy więc filmy o Łodzi.



Ile takich filmów powstało?

Około dwudziestu. Prezentuje na nich najciekawsze miejsca w Łodzi, ale nie tylko. Zrobiłem też trzy filmy o Grotnikach. To miejsce wypoczynku wielu łodzian. Zaprezentowałem też film o gdyńskim modernizmie. W Łodzi jest wiele pięknych budynków modernistycznych. Chciałem pokazać połączenie tego modernizmu gdyńskiego z łódzkim. Zrobiłem też wpis na swojej stronie www.zwiedzajlodz.pl

Co by polecił do zwiedzania nie tylko gościom, turystom, ale też łodzianom?

Jest tyle pięknych miejsc. Wszystko zależy od tego co kto chce oglądać. Mamy w Łodzi wiele przepięknych wnętrz pałacowych. Jak choćby w pałacu Herbsta czy też w ostatnio odnowionym Muzeum Kinematografii mieszczącym się w pałacu Scheiblera. Jest tam nowa wystawa i wspaniałe wnętrza. Jest też pięknie odnowiony pałac Steinertów. Na swojej stronie umieściłem trzy wpisy dotyczące tego pałacu i rodziny do której należał. Zresztą przygotowałem o tym też film. Moje wpisy są o architekturze pałacu z zewnątrz, wewnątrz, a także przedstawiłem historię rodziny Steinertów.