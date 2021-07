Łodzianie i mieszkańcy regionu szczepili się przeciwko covidowi, by móc pojechać na zagraniczne wakacje

W punktach mobilnych podawana jest jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson, najchętniej wybierana obecnie nie tylko w naszym regionie, ale i w całym kraju. Zdecydowała się na nią m.in. pani Katarzyna z Aleksandrowa Łódzkiego, która w wakacje wybiera się do Chorwacji. Ten kraj z kolei od lipca zmienił zasady wjazdu i wymaga okazania albo Unijnego Certyfikatu Covid, który potwierdza szczepienie lub przechorowanie albo negatywnego wyniku testu.

- Robię to dla bezpieczeństwa i dla relaksu - mówi pani Katarzyna. - Cieszy mnie, że wystarczy jedna dawka szczepionki, nie ma konieczności powtarzania zastrzyku. Jednym z argumentów za szczepieniem była też zmiana zasad wjazdu do Chorwacji, do której wybieram się z rodziną. Nie chce sobie zepsuć wakacji przez brak tzw. paszportu covidowego, a wygląda na to, że bez niego trudno się będzie wybrać poza granice kraju.