Łodzianie wolą drzewa od sklepów i tramwaju. Jakich osiedli chcą mieszkańcy Łodzi? Przedstawiamy wyniki nowego badania wśród łodzian

Ekologia ma znaczenie

Okazuje się także, że co czwarty łodzianin chciałby mieć na osiedlu ekologiczne rozwiązania, jak panele fotowoltaiczne oraz miejsca budujące sąsiedzkie więzi, jak ogródek społeczny. Twórcy ankiety doszli do wniosku, że waga bliskości terenów zielonych wzrasta z wiekiem. Za kluczową cechę lokalizacji osiedla uważa ją tylko 31 proc. badanych w wieku 18-24 lata, a powyżej 45 roku życia już niemal trzy czwarte łodzian. Zielone otoczenie i miejsce do rekreacji bardziej doceniają też osoby mieszkające w obrębie miasta (73 proc. wskazań).