Łodzianin Jan Kowalewski, słynny oficer wywiadu, który złamał szyfry bolszewickie podczas wojny w 1920 r., to postać wciąż pełna zagadek

Jak na swoje zasługi pułkownik Jan Kowalewski został bardzo późno odkryty, bo dopiero niespełna 20 lat temu. Do tego jego odkrywca prof. Grzegorz Nowik swojej przełomowej publikacji nadał tytuł „Zanim złamano Enigmę”, aby odwołać się do historii szerzej znanej. Co sprawiło, że pułkownik Kowalewski został praktycznie zapomniany i to nie tylko dlatego, że na niepamięć skazały go władze PRL?

Przyczyn było wiele. Jeśli chodzi o rządy sowieckich kolaborantów w Polsce, to taka postać jak Kowalewski, twórca polskiego radiowywiadu, który walnie przyczynił się do naszego zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, nie mógł być na piedestale, ponieważ gdyby to on był bohaterem, to oznaczałoby przyznanie, że zdrajcami są komuniści. Dlatego był wymazany z naszej wiedzy historycznej, ze świadomości społecznej.

Ale na emigracji pułkownik Kowalewski też nie był postacią, która cieszyła się jakimś wielkim rozgłosem. Anders, Maczek tak, ale nie on.