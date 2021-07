Łodzianin Kamil Majchrzak mistrzem Polski. Mercedes przed igrzyskami

Chcą zakazu organizowania Holi w Wieluniu. Zdaniem oponentów to oddawanie czci bożkom, zagrożenia dla zdrowia i okazja do molestowania

Do Burmistrza Wielunia i Wieluńskiego Domu Kultury wpłynęło pismo będące sprzeciwem wobec organizacji Holi Festiwalu Kolorów w mieście. Zdaniem oponentów to oddawaniem czci obcym bóstwom, zagrożenie dla zdrowia, a nawet okazja do molestowania kobiet. Pismo zostało wysłane także do wiadomości wieluńskich parafii. Głos w sprawie zabrał Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia.