Łódzka Kolej Aglomeracyjna jednak pojedzie z Łodzi do Torunia. Od kiedy?

O powrocie kolejowego połączenia Łodzi z Toruniem zaczęto mówić jesienią 2021 r., gdy pojawiła się kwestia nowych relacji ŁKA do Włocławka via Kutno. Samorządy województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego dogadały się, ale tylko w sprawie dojazdów do Włocławka z Łodzi Kaliskiej i takie relacje pojawiły się w kolejowym rozkładzie jazdy obowiązującym od 13 grudnia. W sprawie Torunia oficjalnie trwały uzgodnienia, ale plany, by połączyć oba miasta już w nowym rozkładzie, spaliły na panewce. Tymczasem jeszcze w grudniu lokalne toruńskie portale entuzjastycznie pisywały o "skrzykiwaniu się" torunian na wspólny wyjazd do Łodzi.