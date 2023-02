Łódzka Kolej Aglomeracyjna wzbogaci się o cztery nowe pociągi elektryczne. Są szybkie, ciche i wygodne. Zobacz jak wyglądają

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber właśnie podpisał z PESA Bydgoszcz, największym polskim producentem pojazdów szynowych umowę na dostawę czterech nowych pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Będą to pociągi elektryczne, składające się z trzech członów, mogących przewieźć nawet 350 pasażerów, w tym 160 osób na miejscach siedzących. Maszyny będą wyposażone w Wi-Fi, klimatyzację czy strefę dla rodzin z dziećmi. Co równie istotne, nowe elektryki jeszcze bardziej poprawią efektywność energetyczną naszej kolei. Pociągi nie będą przypisane do konkretnych tras, wzmocnią obsługę połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Nowe pociągi rozwijają prędkość do 160 kilometrów na godzinę. Są nowoczesne, wygodne i ciche. Wyposażone w pełną elektronikę.

Zobaczcie w galerii zdjęć jak wyglądają nowe pociągi