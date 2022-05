Łódzka Liga Walking Futbolu. Jeże pokazały ostre kolce. Zdjęcia

Z pierwszą porażką w sezonie musiał się pogodzić Tiger Łódzki (1:2 z Eskadrą). Pomimo przegranej, „Tygrysy” utrzymały pozycję lidera. Na drugie miejsce w tabeli awansowała Kontra Mix (2:2 z Eskadrą i 4:0 z Old Gang). „Gangusy” w czterech meczach nie zdobyli jeszcze punktu. Muszą jednak walczyć nie tylko z rywalami na boisku ale i z kontuzjami, które od początku sezonu nie pozwalają im zestawić optymalnego składu. Jedyną niepokonaną jak do tej pory drużyną jest Eskadra Mocy (1 zwycięstwo, 3 remisy).

W tabeli strzelczyń nadal prowadzi Karolina Łodkowska z Tigera (3 gole), a wśród strzelców najlepszy jest Rober Blesiński z Kontry Mix (4 gole). Trzecia kolejka ŁLWF zostanie rozegrana w następny poniedziałek (23.05). Najbardziej interesująco zapowiadają się bezpośrednie mecze drużyn zajmujących trzy pierwsze miejsca w tabeli: Jeże - Tiger i Kontra Mix – Jeże.

Przypominamy, że drużyny rywalizują w formule MIX. Podczas gry, w jednym zespole, na boisku muszą przebywać trzy zawodniczki i trzech zawodników. Obowiązują limity wiekowe – dla pań 40+ (jedna zawodniczka może być w wieku 30+), a dla panów 50+ (jeden zawodnik może być w wieku 40+). Partnerzy ŁLWF: Keeza, Vitamizu, EPL Project, Kinemedica, On Road 24, Taxi Plus, Wonder Woman - Szkoła Programistek.