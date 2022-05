Łódzka Liga Walking Futbolu. Łódzkie Tygrysy pierwszym liderem. Zdjęcia wszystkich drużyn

Drużyny rywalizują w formule MIX, co oznacza, że podczas gry, w jednym zespole na boisku muszą przebywać trzy zawodniczki i trzech zawodników. Obowiązują limity wiekowe – dla pań 40+ (jedna zawodniczka może być w wieku 30+), a dla panów 50+ (jeden zawodnik może być w wieku 40+).

W pierwszej serii spotkań, rozegranej w poniedziałek, z kompletu zwycięstw cieszył się tylko Tiger Łódzki i ta drużyna została historycznym, pierwszym liderem rozgrywek. Niewiele brakowało, aby żaden z zespołów nie miał na swym koncie sześciu punktów po dwóch spotkaniach. Decydującego gola w meczu Tygrysów z Kontrą Mix (3:2), tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego sędziego zdobyła Karolina Łodkowska. Choć w przypadku walking futbolu dużo ważniejsze od rywalizacji sportowej jest propagowanie aktywizacji ruchowej, wspólna integracja i przekazywanie sobie pozytywnej energii, to trzeba przyznać, że zawodniczki i zawodnicy bardzo poważnie podeszli do rozgrywek. Wszystkie mecze były bardzo zacięte i wyrównane, co gwarantuje sporą dawkę emocji

w kolejnych spotkaniach.

Na czele klasyfikacji strzelczyń na razie są: Karolina Łodkowska (Tiger) i Ewa Tyll (Kontra Mix) - po 2 gole, a klasyfikacji strzelców przewodzi Krzysztof Adamowicz (Old Gang EPL) - 2 gole.

Partnerzy ŁLWF: Keeza, Vitamizu, EPL Project, Kinemedica, On Road 24, Taxi Plus, Szkoła Programistek.