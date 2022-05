Łódzka Liga Walking Futbolu: Ścisk w czołówce i rekord goli

Pierwszą i piątą drużynę w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty, a biorąc pod uwagę, że ostatni Old Gang EPL już uporał się z falą kontuzji i wczoraj zanotował pierwsze zwycięstwo (6:5 z Tigerem), możemy być pewni zażartej walki w ostatnich meczach ligowej wiosny. Liderujący od początku Tiger Łódzki przegrał dwa spotkania i musiał ustąpić miejsca na fotelu lidera zgierskim Jeżom.

Uczestnicy ŁLWF wybitnie poprawili skuteczność i w trzeciej kolejce spotkań zdobyli aż 29 goli (wcześniej 18 w I kolejce i 17 w II kolejce).

Wśród pań zdecydowaną liderką strzelczyń jest na razie Karolina Łodkowska (Tiger), która zdobyła 6 goli. U panów na czele klasyfikacji strzelców trio: Robert Blesiński (Kontra Mix), Witold Zapędowski (Jeże), Tomasz Wojtczyk (Old Gang EPL) – wszyscy po 5 goli. Partnerzy ŁLWF: Keeza, Vitamizu, OnRoad24, Taxi Plus, Kinemedica, EPLProject