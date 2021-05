Łódzka miejska kampania ma zachęcić do udziału w budzącej się kulturze. Grafiki z elementami animowanymi

Wystawa potrwa do 15 czerwca. Składają się na nią statyczne i animowane obrazy, przygotowane specjalnie na potrzeby tej galerii.

- Ideą graficzną jest wprowadzenie elementów ruchomych do statycznych obrazów - wyjaśnia rysownik Piotr Chrzanowski. - Na prezentowane prace składają się obrazy opowiadające krótkie historie mieszkańców Łodzi, odkrywających na nowo walory kulturowe swojego miasta oraz możliwości, jakie szeroko pojęta kultura oferuje. Dodatkowo wprowadzenie delikatnych elementów animacyjnych w obrazach zaskakuje, rozbudza ciekawość i wyobraźnię odbiorcy, skłania do pójścia do kina, teatru, biblioteki, muzeum lub na koncert. Nasze postaci, bohaterowie obrazów, z którymi jak najbardziej możemy się wszyscy identyfikować, ze statycznych obserwatorów stają się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego miasta. Poruszają się, przechodzą do działania, subtelnego jednak zdecydowanego. Temat obrazów jak i sam ruch skupia się na elemencie fabularnym zastanej chwili w naszym, wybudzającym się kulturalnie mieście.