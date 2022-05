Łódzka młodzież z Master Łódź trenowała w Norwegii. I zdobywała medale

- Gospodarze jak zawsze okazali nam niesamowitą gościnność, dziękujemy całemu klubowi KAK Kristiansund na czele z prezesem Tore Levikiem i Karoliną Levik - opowiada Piotr Górski, trener z UKS Master Łódź. - Przez tydzień trenowaliśmy w malowniczym miejscu, w górach nad samym oceanem, w świetnej bazie treningowej KAK. Treningi poprowadzili między innymi Przemek i Gabriela Stencel, jedyni z wybitniejszych zawodników w historii łódzkich zapasów. Przemek Stencel w przeszłości był trenerem medalistek mistrzostw świata.

Wyjazd - zdaniem trenera Górskiego - to również niesamowite doświadczenie, ze względu na piękne okoliczności przyrody i wspólną integrację. Dzieci same szykowały sobie posiłki, odpowiadały za siebie i innych, pomagały w obchodach Dnia Norwegii. Takie wyjazdy pozwalają odkrywać w sobie pewne wartości, które już z nimi zostaną.

Dla trenerów Piotra Górskiego i Agaty Żuromskiej w roli kadrowej dołączyli kolejni wychowankowie łódzkich zapasów: Krzysztof Derendasz, który kilka miesięcy temu zdobył uprawnienia szkoleniowca i już powoli zaczyna zbierać trenerskie doświadczenie, a także Andrzej Wołowski, niegdyś mistrz Polski, dziś służący klubowi wiedzą i doświadczeniem. To już kolejne pokolenie Mastersiaków, które zwiedza świat, rozwija się i kształtuje swój charakter.

Na koniec obozu odbył się turniej zapasów:

złote medale zdobyli: Ala Danke, Marcelina Janiec, Hanna Górska, Julia Piwowarska, Agata Kucharska, Szymon Pietrzak, Tima Lytvinenko, Mateusz Piwowarski, Oskar Hazelmajer

Srebrne medale: Jagoda Górska, Antonina Kowalicka, Olivia Jagiełło, Miłosz Kaźmierczak, Wszebor Chmielewski, Jakub Chmielecki, Mateusz Cyrankowski, Mikołaj Danke

Brązowe medale: Antoni Janic, Mikołaj Klimek, Olivier Kotyna.