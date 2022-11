Łódzka Rodzina Siatkarska uczciła pamięć zmarłych, którzy budowali potęgę siatkówki

Spotkanie odbyło się ku pamięci tych, co odeszli. Była chwila zadumy, minuta ciszy i zapalenie zniczy.

- Uczciliśmy pamięć Ireny Makaruk, Hanny Hofmokl-Radomskiej, Ryszarda Antosiaka i Andrzeja Chmielnickiego - informuje Bogusław Adamski. Były to postaci, które budowały potęgę łódzkiej siatkówki.

Członkowie Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej spotkali się przy tablicy, umieszczonej przy głównym wejściu do łódzkiej Atlas Areny.