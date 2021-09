Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 24 lat napędza samorządy Andrzej Gębarowski

Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE zarządza Łódzką Strefą od 2016 r. Za działalność na rzecz innowacji została wybrana do listy TOP 15 Kobiet w 5G fot. ŁSSE Zobacz galerię (7 zdjęć)

323 gminy w województwie łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim – to obszar, na jakim Łódzka Strefa wspiera przedsiębiorców. Stwarza doskonałe warunki inwestycyjne wsparte pomocą publiczną – co przyciąga zarówno zagranicznych jak i polskich inwestorów. Na jej obszarze ponad 300 firm zainwestowało blisko 20 mld zł i utworzyło ponad 40 tys. miejsc pracy, co na przestrzeni lat diametralnie zmieniło sytuację społeczno-gospodarczą kilkudziesięciu gmin.