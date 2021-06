Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna powitała 45 firm: inwestorów i startupy. Jakie branże dominują wśród inwestorów strefy?

Łódź. Radni miejscy po wielu latach zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum Ogrody Geyera

Radni miejscy zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum usługowo – mieszkaniowo – rekreacyjnego Ogrody Geyera w Łodzi. Co oznacza, że inwestor już wie do końca, co może budować, w jaki sposób i dla jakich branż. To kolejny przełom dla rozwoju tego miejsca, bowiem inwestor od sześciu lat czekał na ten plan.