Łódzka wokalistka Elly Tess wydała kolejny singiel! Premiera “Only You” już w środę, 11 maja

Kim jest Elly Tess?

Elly Tess urodziła się 07.09.1996 w Łodzi, a od 13. roku życia mieszka w USA. Na rynku muzycznym zadebiutowała utworem “sad girl”. W 2020 roku ukończyła University of California in Los Angeles na kierunkach filozofia i przemysł muzyczny.

Współpraca z Hotelem Torino

"Only You" to kolejny, powstały we współpracy z Hotelem Torino utwór. Jest to jednen z najbardziej wpływowych duetów producenckich na polskim rynku fonograficznym. Muzycy mają na koncie kilka znanych przebojów: “Superhero” Viki Gabor, “Cześć, jak się masz” Sanah i Sobla.