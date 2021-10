Łódzki Budżet Obywatelski. Trójwymiarowy napis i telebim przy Stadionie Żużlowym

W opisie projektu czytamy:

Trójwymiarowy napis LED 3D o treści KOCHAM ŻUŻEL wraz z telebimem. Konstrukcja jest podświetlana. Opis: Instalacja ma na celu przybliżenie, rozpropagowanie sportów motorowych jak największej liczbie mieszkańców. Celem jest stworzenie miejsca w łódzkiej przestrzeni publicznej, które będzie przybliżać, informować, promować sporty motorowe wszystkim łodzianom. Instalacja składa się z dwóch zintegrowanych elementów: 1. Napis Kocham żużel, 2. Telebim.

Ad. 1 Napis to strefa do robienia zdjęć na tle stadionu Moto Arena Łodź. Dostępna całodobowo dla wszystkich. Podświetlana, stanie się atrakcją o każdej porze dnia.

Ad. 2 Telebim nie większy niż 4m x 6m. Na ekranie będą emitowane spoty, materiały filmowe ukazujące dyscypliny motorowe, które mogą rozgrywać się na Moto Arenie Łódź. Telebim będzie filmowym źródłem informacji przybliżający łodzianom czarny sport. Ponadto na telebimie będą emitowane najważniejsze informacje z rozgrywanych na łódzkim stadionie meczów np. prezentacje zawodników, wyniki meczów, tabele ligowe, skróty meczów etc., w tym informacje z bieżącego widowiska sportowego. Stała instalacja Kocham żużel wraz z telebimem będzie stanowiła sportową, multimedialną atrakcję nie tylko dla łodzian.

Specyfikacja techniczna napisu Kocham żużel: - fronty z plexi opal gr. 6 mm - boki hips grubości 5 mm - wewnętrzny tył pcv spienione gr. 10 mm - wewnętrzna konstrukcja stalowa, spawana, zabezpieczona antykorozyjnie - tyły liter dibond - wewnętrzne podświetlenie led. Napis przymocowany do klocków betonowych prefabrykowanych. Konstrukcja stalowa, spawana, może być ocynkowana, malowana nawierzchniowo. Dodatkowo klocki betonowe obudowane cokołem, tak, by całość była estetyczna.

Koszt szacunkowy brutto projektu wynosi 105 tys. zł.

Projekt zyskał już pozytywną opinię Rady Miejskiej w Łodzi. A zatem kibice żużlowi mogą głosować.

Przed nami decydujące starcie – ostatni mecz sezonu 2LŻ w Motowizji. Poznamy ostatniego rywala Orła Łódź w przyszłym sezonie. Szykuje się niezapomniany bój o awans. Diabły z Landshut jadą do Opola obronić 14. punktową zaliczkę z pierwszego meczu finału play-off 2. Ligi Żużlowej, a Kolejarzy interesuje tylko wysokie zwycięstwo. Przed sezonem Kolejarz Opole liczył wyłącznie na awans do eWinner 1. Ligi.

W sezonie 2022 na zapleczu ekstraligi będą występować: Falubaz Zielona Góra (spadkowicz), Wilki Krosno, ROW Rybnik, Zdunek Wybrzeże Gdańsk, Polonia Bydgoszcz, Orzeł Łódź, Start Gniezno i prawdopodobnie niemiecki zespół Trans MF Landshut Devils, który w pierwszym meczu finałowym pokonał na własnym torze OK Bedmet Kolejarza Opole 52:39.

