Łódzki demograf o tym, dlaczego rodzi się więcej chłopców, a w naszym województwie i w kraju mamy przewagę kobiet DANE

W województwie łódzkim mieszka ponad 1,27 mln kobiet, na które przypada zaledwie 1,15 mln mężczyzn. Jesteśmy jednym z najbardziej sfeminizowanych regionów kraju. Tymczasem co roku rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt. Wyjaśnieniem tej zagadki zajął się prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego.Naukowiec z Łodzi przeanalizował to zjawisko od 1995 roku i to w rozbiciu na województwa. Okazuje się, że w naszym regionie na 100 urodzeń dziewczynek przypada ok. 105 urodzeń chłopców, choć ta wartość zmieniała się na przestrzeni lat. Czytaj dalej

Pixabay