Łódzki festiwal małych form teatralnych pod okiem Andrzeja Seweryna

Festiwal Sztuki Aktorskiej Teatropolis realizowany będzie na Scenie Monopolis, w dniach 24-27 marca 2023 roku. Jak poinformował Krzysztof Witkowski, prezes Virako - inwestora Monopolis, dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia został wybitny aktor, Andrzej Seweryn.

- Festiwal zostanie poświęcony aktorom - podkreśla artysta. - To oczywiste, że temat aktorstwa, sztuki, którą zajmuję się od ponad pięćdziesięciu pięciu lat, jest mi bardzo bliski. Lubię rozmawiać z aktorami, lubię z nimi dyskutować, lubię się z nimi spierać, a to między innymi ma być częścią naszego festiwalu. Lubię też tłumaczyć sobie rzeczywistość, która się zmienia, stąd moja potrzeba kontaktu z młodymi ludźmi i także młodych adeptów aktorstwa na festiwal szczególnie zapraszamy. Zaproponowałem zatem dwie kategorie, w jakich będziemy oceniać i prezentować festiwalowe przedstawienia: open, czyli dla wszystkich zainteresowanych oraz młodzi twórcy, dla aktorów do dwudziestego szóstego roku życia.