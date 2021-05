Łódzki. Gdzie pojechać na weekend? Pomysł na jednodniową wycieczkę dla rodziny z dziećmi. Atrakcje dla dzieci w łódzkim 15.05.2021 Michał Kaźmierczak Krzysztof Kaniecki

Zobacz galerię (18 zdjęć) Poddębice zachęcają do odwiedzenia Ogrodu Zmysłów (otwarty dla zwiedzających w godz. 12-22). W jego sercu znajduje się perła późnego renesansu - pałac Grudzińskich. Od godz. 10 warto wpaść do Pijalni Wód Termalnych-Teatru Integracji urządzonego w dawnym kościele ewangelicko-augsburskim, który gmina przejęła od pastora za symboliczną złotówkę, a potem poddała gruntownej renowacji za unijne fundusze. Krzysztof Kaniecki Zobacz galerię (18 zdjęć)

Łódzki. Gdzie pojechać na weekend? Pomysł na jednodniową wycieczkę dla rodziny z dziećmi. Atrakcje dla dzieci w łódzkim. Majówka to idealny czas na zwiedzanie atrakcji w regionie. Część z nich z powodu epidemii koronawirusa zostało zamkniętych. Do niektórych można za to zajrzeć bez przeszkód. Na naszej liście znalazły się atrakcje, które już można obejrzeć, lub wkrótce zostaną ponownie uruchomione dla zwiedzających.