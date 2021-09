Łódzki hotel Reymont zmieni się w butikowy hotel Aiden by Best Western. Będzie pierwszym obiektem tej sieci w Polsce. Zobacz wizualizację

Hotel Reymont w Łodzi będzie w sieci Aiden by Best Western

O szczegółach przedsięwzięcia poinformował kilka dni temu właściciel obiektu, czyli Polski Holding Hotelowy. Trzygwiazdkowy dziś Hotel Reymont mieszczący się przy ul. Legionów 81 w Łodzi ma wkrótce pierwszym w Polsce hotelem sieci Aiden by Best Western.

Koncepcję hotelu przedstawiła warszawska pracownia urbanistyczna KM Rubaszkiewicz. Ponieważ stworzony pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku budynek wpisany jest do rejestru zabytków zmiany ograniczą się głównie do odświeżenia budynku, oświetlenia go, zagospodarowania terenu wokół i nowego wystroju wnętrz.