Łódzki Klub Karate Shotokan wraca po raz kolejny z medalami

W sobotę, 4 czerwca w Uniejowie w hali sportowej Zespołu Szkół z okazji Dnia Dziecka, odbył się kolejny już Turniej Małego Karateki. Na zaproszenie organizatorki przedsięwzięcia Mai Ostrowskiej-Gralka, zjechali się zawodnicy z Brodnicy, Łęczycy, Warszawy, Poddębic, Łodzi, oraz oczywiście Uniejowa.

W stawce 90. uczestników zdobyliśmy 6 złotych medali, 4 srebrne i 1 brązowy medal, a w szczegółach wygląda to następująco :

Lena Stańczyk – I miejsce kumite indywidualne dziewcząt 8 lat i młodsze

Antoni Bienias – I miejsce kumite indywidualne chłopców 8 lat i młodsze

Zofia Obierzalska – I miejsce kumite indywidualne dziewcząt 9-10 lat

Jakub Kawelec – I miejsce kumite indywidualne chłopców 9-10 lat

Borys Bienias – I miejsce kumite indywidualne chłopców 11-12 lat

Borys Bienias – I miejsce kumite indywidualne chłopców 13 -14 lat

Antonina Godzimirska – II miejsce kumite indywidualne dziewcząt 8 lat i młodsze

Nadia Znamierowska – II miejsce kumite indywidualne dziewcząt 9-10 lat

Mikołaj Bednarski – II miejsce kumite indywidualne chłopców 9-10 lat

Marcel Mikuś, 12 lat, 7 kyu – II miejsce kumite indywidualne chłopców 11-12 lat

Jan Płocki, 11 lat, 8 kyu – III miejsce kumite indywidualne chłopców 11-12 lat

Do składu sędziowskiego tych zawodów zostali powołani Marcelina Chocholska i inni sędziowie, którzy rozpoczynają swoje doświadczenie w tej odpowiedzialnej pracy, tym samym dając podstawy do dalszego rozwoju klubu - informuje Arkadiusz Bugajak.

Duża satysfakcja i uśmiech na twarzach zawodników ze zdobyczy medalowych, to nagroda i nadzieja na kolejne sukcesy dla trenerów Anity Bugajak i Adriana Bugajaka oraz całego klubu.