Łódzki nauczyciel napisał kolejny kryminał. To kontynuacja "Odwyku"

Ukazała się pana nowy kryminał „Proroctwo”. To kontynuacja „Odwyku”?

Dosyć luźna kontynuacja. W „Proroctwie” uzyskujemy informacje o dalszych losach bohaterów. Jeśli zaś chodzi o mordercę, zagadkę kryminalną, akcję śledczą to zupełnie inna historia. Dokończone są tylko wątki obyczajowe.

Bohaterowie są ci sami?

Tak, to komisarze Piotr Brzyski i Łukasz Majski. Zostają przeze mnie wysłani na urlop i na urlopie spotykają się z kolejnym bezwzględnym mordercą.



Akcja rozgrywa się znów w Łodzi?

Tym razem nie. Bohaterowie są na urlopie i spędzają go na Dolnym Śląsku. Dokładnie do miejscowość Sobótka i wsi Będkowice leżących u podnóża góry Ślęża. Tam rozgrywa się akcja, ale są odniesienia do Łodzi. Kilka scen rozgrywa się w Śródmieściu naszego miasta..



Skąd na pomysł, by akcja rozgrywała się na Dolnym Śląsku?

Kilka lat temu ja tam spędzałem wakacje i ten teren mnie zauroczył. Wtedy postanowiłem, że jeśli będę kontynuował „Odwyk” to właśnie tam chce umieścić akcje nowej książki. Jest to teren bardzo tajemniczy, zwłaszcza góra Ślęża. Jest ona związana z obrzędami pogańskimi, legendą dotyczącą diabłów, biesów. Klimat idealnie wpisywał się w kryminał, który chciałem napisać.



Godzi pan prace pisarza z pracą nauczyciela?

Jest to trudne i wymaga dużej organizacji pracy, mocnego schematu dnia. Oczywiście udaje się, co dzieje się kosztem innych zainteresowań. Pisanie, czytanie, recenzowanie kryminałów to moje główne hobby. Cieszę się, że je mam. Czas, który uda się wygospodarować poświęcam na to.



Uczniowie wiedzą, że pisze pan kryminały?

Wiedzą, że napisałem „Odwyk”. Tego jednak nie propaguje. To literatura powyżej 16 roku życia. Ucząc w podstawówce nie powinno się promować kryminałów. Wiadomo, że takie książki są obarczone mocnymi scenami, nie odpowiednimi do tego wieku.



Szykuje się kolejna książka?

Mam podpisaną umowę na nową książkę. Nie będzie kontynuacja losów komisarzy Brzyskiego i Majskiego. Będzie to też kryminał, którego cała akcja rozgrywa się w Łodzi. Będą nowi bohaterowie, nowa zagadka kryminalna. Myślę też o trzeciej części „Odwyku”