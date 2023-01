Łódzki Pałac Poznańskiego odkrywa sekrety i nową aranżację swych sal

„Zapraszamy na salony. 120 sekretów pałacu” - to nowy cykl oprowadzań po wystawach stałych Muzeum Miasta Łodzi. Premierowe spotkanie odbędzie się w niedzielę 15 stycznia, od godz. 12.

- Dwie wyjątkowe rocznice, czyli 600-lecie nadania praw miejskich Łodzi i 120-lecie pałacu, który od 1975 roku jest domem dla naszej instytucji to doskonała okazja, by podzielić się wspomnianymi sekretami z naszymi gośćmi - podkreśla Magda Komarzeniec, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi. - Opowiemy między innymi, co się znajdowało na trzecim piętrze budynku, gdzie obecnie są nasze biura, czy kto mieszkał w pałacu najdłuże