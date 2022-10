Łódzki port lotniczy inauguruje trzy nowe połączenia: Alicante, Mediolan i Bruksela. Za miesiąc dołączy czwarte – Londyn Luton

Łódzki port lotniczy inauguruje trzy nowe połączenia: do Alicante, Mediolanu, i Brukseli. Za miesiąc dołączy jeszcze czwarte – Londyn Luton.

Połączenia do Alicante, Mediolanu Bergamo i Brukseli Charleroi obsługiwane będą przez Ryanaira, podnosząc tym samym do pięciu liczbę regularnych destynacji tego przewoźnika z łódzkiego lotniska (obsługuje on także Londyn Stansted i Dublin). Wizzair natomiast 12 grudnia zainauguruje loty do Londynu Luton.

Trzy nowe połączenia w trzy dni

W niedzielę 30 października Ryanair zainauguruje loty do Alicante w Hiszpanii, na wybrzeżu Costa Blanca. Samolot z Hiszpanii zostanie przywitany tradycyjnym salutem wodnym. Loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu – w niedziele i czwartki. W poniedziałek 31 października rozpoczną się natomiast loty do Mediolanu Bergamo. Będą się one odbywać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i soboty.

Będzie to nie tyle inauguracja nowego kierunku, co powrót na to lotnisko. Samoloty Ryanaira latały z łódzkiego portu lotniczego do Mediolanu Bergamo w latach 2010, 2011 i 2013.