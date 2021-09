Łódzki poseł Tomasz Trela odwieszony w Nowej Lewicy. Ale manifestacja jedności partii wyszła słabo

Jeszcze przed miesiącem pisaliśmy, że Trela, przywódca buntowników w Nowej Lewicy, ma być w partii zawieszony tak długo, aż przejdą wybory wewnętrzne wszystkich szczebli, by stracił wpływy i został co najwyżej szeregowym członkiem partii bez szans na biorące miejsce w wyborach do Sejmu. Jedną z opcji ratunku, jaką przedstawiali nasi rozmówcy z Nowej Lewicy, było wystąpienie na wspólnej konferencji z Czarzastym i deklaracja Treli, że nie wystartuje przeciw niemu w wyborach. Sytuacja była na tyle napięta, że przez różnice zdań, bunt Treli i nieprzejednanie Czarzastego, stronnicy łódzkiego posła mogli opuścić klub Lewicy i założyć własny, bo odeszłoby co najmniej piętnastu posłów.

Trela w lipcu beształ Czarzastego w mediach społecznościowych i przed kamerami wyzywając od "'sojuszników PiS", wzywał go też na "ubitą ziemię'. Powodem był alians Nowej Lewicy z rządem PiS, bo opozycyjny klub poparł Krajowy Plan Odbudowy, czego Trela nie kwestionował, co nawet promował w regionie, ale odwrócił się od Czarzastego i stanął na czele buntu, gdy na łeb na szyję zaczęły lecieć partii i i tak niewysokie słupki sondaży. Czarzasty zawiesił wówczas ośmioro członków zarządu partii, Trelę i jego stronników.