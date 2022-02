Łódzki Teatr Muzyczny zbiera dary dla Ukrainy

Teatr Muzyczny zapowiada, że we wtorek 1 marca, od godziny 12 do 15, można przynosić do placówki rzeczy, które zostaną przekazane ludności cywilnej i żołnierzom na Ukrainie.

Co jest potrzebne? Jak wyjaśnia teatr, w szczególności środki medyczne: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków, maseczki, gotowe apteczki podręczne, środki przeciwbólowe. Zapotrzebowanie jest także na pampersy dla dzieci, pampersy dla dorosłych, chusteczki suche, chusteczki nawilżane, podkłady higieniczne, pieluchy tetrowe.