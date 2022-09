Łódzki Teatr Wielki stracił dyrektora artystycznego. Adam Banaszak zrezygnował ze stanowiska

Ceniony dyrygent Adam Banaszak objął oficjalnie stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi w styczniu tego roku. W maju, w piśmie skierowanym do marszałka województwa, muzycy zespołu Orkiestry Teatru Wielkiego pisali o jego pracy m.in.: „Działania związane z powołaniem na stanowisko Dyrektora Artystycznego Pana Adama Banaszaka są dla nas niezwykle budujące. Na afisze teatralne powracają wielkie tytuły (...), mamy możliwość pracy ze znakomitymi dyrygentami (...), zespół Orkiestry jest zapalony i zmotywowany do działania. Nie bez znaczenia jest również dużo większy komfort pracy, odczuwalny chociażby dzięki odpowiedniemu planowaniu naszej działalności artystycznej”.

Wcześniej Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na dyrektora naczelnego opery (obecnie w charakterze pełniącego obowiązki jest nim Dariusz Stachura), który w sierpniu okazał się nierozstrzygnięty. Na wrzesień Urząd Marszałkowski zapowiada kolejny konkurs (jego laureat będzie mógł objąć teatr najwcześniej dopiero od stycznia przyszłego roku). Właśnie rozpoczęty nowy sezon artystyczny i zaplanowane realizacje stanęły pod znakiem zapytania.