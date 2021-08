Łódzkie. 26-latka padłą ofiarą złodziei. Kobieta straciła ponad 70 tys. zł. Jak nie dać się oszukać?

Kobieta, w wyniku oszustwa, straciła ponad 70 tys. zł. Sprawcy działali pewnie i nic nie wzbudziło podejrzeń u 26-latki.

– Do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem. Przedstawił się jako pracownik banku i powiedział, że doszło do włamania na jej konto bankowe, z którego dokonano przelewu 700 złotych. Kobieta uwierzyła, że musi podać hasło do swojego konta bankowego, aby odzyskać te pieniądze. 26-letnia mieszkanka gminy Bolimów zastosowała się do wszystkich poleceń jakie wydawał oszust – mówi komisarz Magdalena Studniarek ze skierniewickiej komendy.