Łódzkie. 5 miesięcy do otwarcia pierwszego nowego odcinka A1. Trochę później dwa kolejne. Porównaj zdjęcia tych samych miejsc - rok do roku

Już tylko pięć miesięcy zostało do otwarcia pierwszego z czterech odcinków autostrady A1 budowanych w województwie łódzkim. Zaawansowanie robót, jak podaje strona GDDKiA poświęcona tej inwestycji, w marcu przekroczyło 75 proc. Jesienią mają zostać oddane jeszcze dwa kolejne odcinki – razem będzie to 40 km autostrady.ZOBACZ ZDJĘCIA >>>>Aby zobaczyć, co przez rok zmieniło się na budowie autostrady A1, użyj suwaka, który znajduje się na każdym zdjęciu w galerii.