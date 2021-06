Łódzkie i Świętokrzyskie. Akcja ABW, policji i antyterrorystów. Znaleziono prawie sto sztuk broni i kilka tysięcy sztuk amunicji.

Zatrzymań i przeszukań dokonano w niedzielę i poniedziałek 13 i 14 czerwca w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Niestety, policjanci z KWP w Kielcach – jak nas poinformował młodszy aspirant Damian Janus z biura prasowego - na tym etapie śledztwa nie ujawniają, jakie miasta i powiaty w Łódzkiem objęto akcją.

- Jak ustalono, obywatele Polski dokonali wielokrotnego nabycia broni palnej od podmiotów działających na terytorium Słowacji. Pomimo dokonanych zakupów znacznej ilości jednostek broni palnej różnego rodzaju. Nabywcy, wbrew przepisom ustawy o broni i amunicji, nie dopełnili obowiązku rejestracji zakupionej broni. Nie uzyskali również wymaganej zgody przewozowej na transport broni ze Słowacji do Polski. Następnie sprowadzona do Polski broń była przerabiana i pozbawiana cech identyfikacyjnych, po czym sprzedawano ją na rzecz osób nieuprawnionych do dysponowania bronią - informuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej w Warszawie.