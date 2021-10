Łódzkie. Idą wybory w Platformie Obywatelskiej. Wyniki z grubsza znane jeszcze przed wyborami

W Łodzi kandydatka na przewodniczącą koła Łódź, które powstało z połączenia kilkunastu innych, ma być jedna i będzie nią prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Żeby jednak pogodzić ambicje działaczy, nowe koło ma mieć szeroki zarząd, reprezentujący wszystkie środowiska, bo łączenie kół wyeliminowało wielu polityków ze stanowisk ich przewodniczących i całe zarządy. Wybór nowego zarządu koła Łódź spowoduje, że w praktyce znaczenie straci tzw. rada powiatu PO w Łodzi i zarząd miejski na czele z wiceprezydentem Adamem Wieczorkiem, który jest szefem PO w Łodzi.

We wszystkich zarządach lokalnych PO trwają teraz konsultacje, w których priorytetem jest, aby przewodniczący na poszczególnych szczeblach byli wybierani bez kontrkandydatów, najlepiej przez aklamację. Tak jak na przewodniczącego partii w kraju Donald Tusk ma być wybrany bez konkurencji, tak też ma być w Łodzi i regionie łódzkim. Szefem regionu łódzkiego ma być piotrkowski poseł Cezary Grabarczyk, od pół roku pełniący obowiązki przewodniczącego w Łódzkiem, a wybór przez aklamację, jeśli do niego dojdzie, ma być manifestacją jedności w PO i mobilizacji do rozpoczęcia pracy w terenie już na dwa lata przed wyborami parlamentarnymi i samorządowymi.