Łódzkie. Katarzyna Dowbor wraz z ekipą pomagają pani Magdzie. Nasz Nowy Dom remontuje dom w Piaskach pod Zduńską Wolą! 11.05.2021

W wieku trzech lat u Mikołaja zdiagnozowano zespół Kawasakiego i chociaż teraz czuje się dobrze, to choroba zawsze może wrócić. Poza tym po traumatycznych przeżyciach chłopiec wymaga stałej terapii, a przede wszystkim potrzebował bezpiecznego miejsca do życia.

Pomieszkiwała z Mikołajem u jego dziadków. Mama i syn spali na rozkładanym fotelu w kuchni. Rodzina znalazła się w tak trudnej sytuacji, ponieważ kilka lat temu pani Magda rozstała się z partnerem, który nadużywał alkoholu i był agresywny w stosunku do niej i do Mikołaja. Ojciec chłopca ma sądowy zakaz zbliżania się do niego.

Zrujnowany dom z czerwonej cegły pani Magda otrzymała od swoich rodziców. Marzyła o tym, by zamieszkać w nim ze swoim ośmioletnim synem Mikołajem. Wzięła na ten cel kredyt, ale środki szybko się wyczerpały. Kobieta nie była w stanie sama dokończyć remontu domu stojącego we wsi Piaski koło Zduńskiej Woli.

Mimo ogromnych starań pani Magdy ich własny dom nie nadawał się do zamieszkania. Składał się tylko ze ścian, nie było podłóg ani sufitów, łazienka i kuchnia były dopiero w planach. W pomieszczeniach zamontowano grzejniki, ale niepodłączone do żadnego źródła ciepła. Dach był dziurawy i w każdej chwili domowi groziło zalanie. Brakowała też szamba.

Ale do wsi Piaski zawitała Katarzyna Dowbor i ekipa „Naszego nowego domu”. W pięć dni stworzono bezpieczny dom z własnym źródłem energii - panelami fotowoltaicznymi i ekologiczną pompą ciepła. W domu znalazła się duża samodzielna kuchnia z kącikiem jadalnym. W pełniącym również funkcję sypialni pani Magdy salonie stanął biokominek. Plany o łazience zostały zrealizowane. No i przede wszystkim do swojego własnego pokoju wprowadził się Mikołaj. W szufladzie biurka chłopiec znalazł jeszcze dwie niespodzianki: laptopa i voucher na kurs programowania online, ponieważ Mikołaj marzy o tym, żeby zostać informatykiem. Teraz będzie miał do tego odpowiednie narzędzia!