Łódzkie, koronawirus. Problemy z zapisami na szczepienia! Nie działa infolinia oraz strona. Brakuje wolnych miejsc! 27.01.2021

Rozpoczęła się operacja szczepień Polaków przeciwko koronawirusowi. Dziś po północy (czyli od 15 stycznia) rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 80 plus. W dalszej kolejności szczepić będą się osoby z Domów Opieki Społecznej, z grupy 70 plus, osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Start pierwszego etapu nie odbył się jednak bez zgrzytów. Strona internetowa pacjent.gov.pl, przez którą można zgłaszać zapisy, zawiesiła się już po północy. Pojawiły się również problemy z dodzwonieniem na infolinię. W Łodzi chętni do zapisów na szczepienia stali w kolejkach przed punkami już o godz. 5! Niestety w niektórych z nich zapisy zostały wstrzymane. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie: kliknij strzałkę „w prawo", lub skorzystaj z niej na klawiaturze komputera.

Twitter Marek Migalski