Łódzkie Kuchenne Rewolucje w Łodzi! Bistro Galancie po wizycie Magdy Gessler! Teraz Mammy Food! 27.05.2021

Bistro serwowało obiady domowe, ale studentom nie przypadły one do gustu tak, jak spodziewali się właściciele.

Magda Gessler w Łodzi w Bistro Galancie

KUCHENNE REWOLUCJE MAMMY FOOD: co w menu?

Restaurację zmieniono na Mammy Food, choć jest to wynik błędu drukarskiego. Wcześniej miała mieć swojską nazwę "Mummy Food". Zgodnie z pomysłem Magdy Gessler restauracja skierowana jest do studentów z sąsiedniego Base Camp. Dlatego serwuje kuchnię międzynarodową. Dostaniemy tu np. rosyjską soljankę, polską mizerię czy niemiecką sałatkę szwabską.

Mammy Food w Łodzi operuje w systemie "all you can eat" czyli "jedz tyle ile zdołasz". Dania wystawione są w formie szwedzkiego stołu. Klienci sami wybierają co zjedzą. Talerz potraw kosztuje 25 zł, studenci mają rabat 20 proc.