Łódzkie laboratorium UOKiK zbadało skład i jakość ubrań w naszych sklepach. Wyniki szokują, wełniany garnitur nie zawiera wełny

- Pod mikroskopem sprawdzamy, z jakimi włóknami mamy do czynienia - mówi Joanna Pietrzak. - Ich wygląd jest charakterystyczny, pozwala na wstępna identyfikację. Kolejny krok to palenie włókien: obserwujemy jaki jest płomień, jak się pali, jaki zapach temu towarzyszy. To, co pozostanie, jest badane ręcznie, sprawdzamy jak się zachowuje, po czym następuje analiza ilościowa. Można ją zrobić na dwa sposoby: rozdzielać włókien ręcznie, gdy jest kilka próbek jednoskładnikowych lub badać chemicznie, gdy mamy do czynienia z tkaniną wieloskładnikową.