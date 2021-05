Łódzkie lata Agnieszki Osieckiej. Piosenka Kochankowie z ulicy Kamiennej powstała gdy Agnieszka Osiecka uczyła się w Filmówce 13.05.2021

Łódzkie lata Agnieszki Osieckiej spędzone w Szkole Filmowej. Agnieszka Osiecka zostawiła swoje ślady w Łodzi. Najpiękniejszym jest piosenka o kochankach z ulicy Kamiennej w Łodzi.

Agnieszka Osiecka urodziła się w Warszawie, 9 października 1936 roku. Była córką polonistki Marii z domu Sztachman i kompozytora Wiktora Osieckiego. Zaraz po urodzeniu razem z rodzicami wyjechała do Zakopanego. Maria i Wiktor pracowali w zakopiańskiej restauracji „Watra”. Jej ojciec grał w niej na pianinie. Przed wybuchem wojny wrócili do stolicy. Po jej zakończeniu zamieszkali na warszawskiej Saskiej Kępie. Tam w mieszkaniu przy ul. Dąbrowieckiej 25 powstały jej najważniejsze utwory. Maturę zdała w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w 1952 roku. W tym samym roku zaczęła studia na wydziale dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Łódź według Osieckiej Po ich ukończeniu Agnieszka Osiecka przyjechała do Łodzi. Był 1956 rok. Zaczęła studiować reżyserię w szkole filmowej. W drodze do Łodzi towarzyszył jej Wojciech Solarz, kolega z dziennikarstwa i Studenckiego Teatru Satyryków, czyli STS-u. Potem został znanym reżyserem. Nakręcił m.in. „Wielką miłość Balzaka”, „Ojca królowej”, „Trzecią granicę” czy ostatnio „Plebanię”. Ale wcześniej napisał muzykę do „Kochanków z ulicy Kamiennej”.

Jak Agnieszka dowiedziała się, że chce studiować reżyserię to pojechała ze mną na egzaminy do Łodzi - Studiowaliśmy na jednym roku. Szkoła z naszych czasów, to był przede wszystkim jej rektor, profesor Jerzy Toeplitz, wielki autorytet. Wykładało w niej wielu wybitnych ludzi. Wymienię chociażby profesora Jerzego Mierzejewskiego, który wykładał plastykę filmową. Opiekunem naszego roku był sam Andrzej Munk. Prowadził niezapomniane zajęcia. Na ostatnim roku studiował wtedy Romek Polański. I nikt nie nazywał szkoły filmowej „filmówką”! Nie wiem kto wymyślił to okropne określenie. - opowiadał nam Wojciech Solarz. Szkoła Filmowa w życiu Agnieszki Osieckiej to były nieskończone godziny spędzane w szkolnej salce projekcyjnej. W niej i na słynnych schodach koncentrowało się życie studentów.

- W tej salce odbywały się projekcje filmów, ale też bankiety - mówi Wojciech Solarz. - Było bardzo kolorowo.

Wojciech Solarz nie zapomni jednego z tłustych czwartków organizowanych w sali projekcyjnej. Bawiła się na nim też Agnieszka. Wyświetlano wtedy film „Rozmowy o jazzie”. Była to pierwsza polska produkcja poruszająca ten temat. Na górze siedzieli studenci. Jedli pączki, pili wino. - Wbrew pozorom piło się mało - wspominał Solarz. Gdy organizowany był bal, to przed wejściem stała nieżyjąca już Zofia Nasierowska, żona reżysera Janusza Majewskiego, znakomity fotografik. Wpuszczała tylko te panie, które pokazały pierś... Panowie musieli pokazać inna część swego ciała... Na jednym roku z Agnieszką Osiecką studiował m.in. Stefan Szlachtycz, Bułgar Władysław Ikonomow, Mariusz Chwedczuk. Potem ich rok się rozleciał. Wielu nie dotrwało do końca. - Powstał taki buforowy rok na którym były trzy osoby: Stefan Szlachtycz, Witold Leszczyński i ja - mówi Solarz.

Jednym ulubionych profesorów Agnieszki Osieckiej był Jerzy Mierzejewski. To pod jego wpływem nakręciła etiudę „Czarne i białe”. Dr Monika Talarczyk - Gubała z Uniwersytetu Szczecińskiego, dotarła do etiud Agnieszki Osieckiej, napisała o tym w pracy „Niewinna Czarodziejka. Filmowa Agnieszka Osiecka”. Poetka w szkole poznała Zofię Nasierowską, studentkę wydziału operatorskiego. Ona była autorką zdjęć do niemal wszystkich etiud Osieckiej. M.in „Zwierzęta futerkowe”, „Bar listopad”, „Szampan”. - Dobrze nam się współpracowało - wspominała Zofia Nasierowska w rozmowie z Zofią Turowską. - Ona nie miała ambicji zostać reżyserem, ja - operatorem. Ją pochłonęło pisanie piosenek, mnie zdjęcia. O czasach spędzonych w szkole filmowej i kręconych tu etiudach Osiecka wspominała w wywiadzie umieszczonym na stronie Fundacji Okularnicy.

- Kiedy robiłam etiudy w szkole filmowej i byłam początkującym reżyserem, wszelkie ustawianie ludzi, wydawanie im poleceń, pokazywanie, z której strony mają wchodzić i jak się zachowywać, to był po prostu gwałt zadawany mojej naturze i jeden z poważniejszych powodów, dla których - mimo ukończenia studiów filmowych - nie zdecydowałam się na pracę w filmie - mówiła Osiecka. Poetkę pochowano na warszawskich Powązkach Wikipedia Agnieszka Osiecka mieszkała w akademikach szkoły filmowej przy ul. Bystrzyckiej, na peryferiach Łodzi. Wojciech Solarz nie miał stałego mieszkania. Pomieszkiwał u rodziny, w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 107. Agnieszka raz tam też nocowała.

- Nie byliśmy tak jak Romek Polański, Janusz Majewski czy Stefan Szlachtycz, zainstalowani w Łodzi - dodaje Wojciech Solarz. - Oni stali lepiej finansowo, mieli tu swoje kwatery. Agnieszka Osiecka napisała „łódzką” piosenkę „Kochankowie z ulicy Kamiennej” W wywiadzie telewizyjnym udzielanym Magdzie Umer, Agnieszka Osiecka przyznaje, że studiując w Łodzi nie potrzebowała dużo pieniędzy. Większość czasu spędzała w szkole filmowej. Nie znosiła akademika przy ul. Bystrzyckiej, w którym mieszkała. Nie mogła w nim wytrzymać przez sobotę i niedzielę, więc jechała do Warszawy. Ale właśnie pod wpływem tego akademika, a w zasadzie panującego w nim nastroju napisała „łódzką” piosenkę „Kochankowie z ulicy Kamiennej”. - Ten akademik znajdował się na jakiś pustych polach, które wyglądały tak jak tereny przed wybudowaniem Nowej Huty - mówiła Agnieszka Osiecka Magdzie Umer. - Szło się tam piechotą od pętli tramwajowej. Chłopcy nie mogli wchodzić do pokoików dziewczyn. A chcieli być z tymi dziewczynami. Nie było żadnej kawiarenki, więc te pary stały w takim tłumku na dole, przy takiej budce, w której siedziała paskudna małpa, odźwierna jakaś, która nie wpuszczała tych chłopaków. I wszyscy, w taki deszczowy dzień, idąc do tych dziewczyn, stali w tych mokrych paltach z dziewczynami, przytulali się do siebie. I tyle mieli z tej młodej mi

Rząd przyspiesza luzowanie obostrzeń