Łódzkie lotnisko jest gotowe służyć za bazę dla linii lotniczych z Ukrainy i przyjąć ok. 10 samolotów. Ukraińskie linie będą latać z Łodzi?

Linie lotnicze z Ukrainy są zainteresowane zbazowaniem samolotów na łódzkim lotnisku. Odbyły się już rozmowy między władzami naszego portu lotniczego a przedstawicielami przewoźników, którzy mogliby latać z Łodzi. W stolicy naszego regionu jest miejsce dla ok. 10 ukraińskich samolotów, w zależności od ich wielkości. Nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do przeniesienia ukraińskich samolotów do Łodzi, na razie przestrzeń powietrza nad Ukrainą została zamknięta dla lotów cywilnych. Rozmowy na ten temat toczyły się jednak od pewnego czasu, a przewoźnicy z Ukrainy wyrazili zainteresowanie taką ofertą. Nie chodzi tylko o linię, która od pewnego czasu wykonywała loty z Łodzi do Kijowa.Czytaj dalej

Lotnisko w Łodzi