Łódzkie. Michał Szpak i jego pies Hektor są niemal nierozłączni! Michał Szpak przygarnął psa ze schroniska. ZDJĘCIA 18.05.2021

Michał Wiśniewski ma nowy image. Wydał solową płytę [WIDEO]

Poznajecie tego pana? Nie? My też na początku mieliśmy z tym problem. A to przecież on śpiewał „A wszystko to…”, „Powiedz” czy „Keine Grenzen”… Tak, mężczyzna ze zdjęcia to Michał Wiśniewski, znany z zespołu Ich Troje. Właśnei zobaczyliście go w nowej odsłonie.