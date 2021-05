Łódzkie. Na rynku brakuje rowerów. Mało bicykli w łódzkich sklepach. W Łodzi opóźnia się uruchomienie roweru publicznego

- Główne marki produkujące opony potwierdzają nam, że termin dostawy powyżej 300 opon wynosi od 12 do 14 miesięcy. A nie możemy dostarczyć systemu, w którym każdy rower będzie miał inną oponę – tłumaczy Jeż. Jak dodaje także od głównych producentów przerzutek Homeport Polska dostał odpowiedź, że nie ma możliwości wcześniejszej realizacji. - Dlatego na razie nie stajemy w przetargach do kolejnych zamówień – mówi Jeż.

Firma w komentarzach wyjaśnia, że rowery wprowadzane są sukcesywnie, a większość tegorocznych modeli młodzieżowych i turystycznych już się pojawiła, ale np. niektóre modele sportowe będą dopiero w lipcu. „Zależnie od modelu roweru pojawiają się sukcesywnie. Racja - ilości są ograniczone, a daty się przesuwają, ale robimy co możemy i kolejne maszyny bez przerwy do Was zjeżdżają” - uspokaja klientów Romet.

- Jeśli ktoś miał rower z kasetą 10-rzędową i chciał ją wymienić, mógł pójść do sklepu i wybierać. Ale 8-rzędowych kaset prawie nie było, jeśli się pojawiały to ich cena rosła z 80 do 180 zł – mówi Tomasz Wiśniewski.

Co się stało na rynku rowerowym? Wydarzeń jest kilka, większość spowodowana jest pandemią. Rower składa się z wielu elementów, większość z nich produkowanych jest przez globalnych producentów, którzy mają fabryki w krajach azjatyckich i wysyłają produkcję na cały świat. W Polsce wielu drobnych producentów roweru po prostu składa go z zamówionych części. Romet w Polsce wytwarza samodzielnie ramy, obręcze i koła. Ale elementy takie jak np. przerzutki sprowadza od wyspecjalizowanych producentów. A o nie walczy teraz cały świat.

Koronawirus utrudnił też pracę fabrykom części rowerowych w Azji, a także transport morski do Europy. Nawet krótkie przestoje spowodowane epidemią lub brakiem pracowników, porozrywały zaplanowane łańcuchy dostaw. Do tego doszły wyższe w tym roku koszty stali.

-Do stworzenia koła potrzebne są szprychy, obręcz i piasta. Ale do piasty potrzebny jest korpus aluminiowy i stalowe łożyska. To dwa zupełnie różne materiały, jeśli jednego z nich zabraknie, piasty nie będzie, a rower nie powstanie – mówi Wiśniewski.

Jak podkreśla nawet brak jednego elementu sprawi, że rower nie trafi do sklepu. - Wystarczy, że ktoś ma złożone rowery, brakuje im tylko sztyc podsiodłowych. Bez nich nic nie zrobi, takich rowerów nie da się przecież sprzedać – wyjaśnia serwisant.

Prawdą jest też, że w czasie pandemii ludzie odkryli jak wiele rowery mają zalet. Hubert Barański z łódzkiej Fundacji Fenomen zwraca uwagę, że to zainteresowanie rowerami widać we wszystkich dużych miastach Europy. Na dodatek w czasie pandemii wiele miast aktynie zachęcało mieszkańców do jazdy rowerem.