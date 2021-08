Łódzkie. Nietrzeźwy i agresywny kierowca rzucił się na policjantów. Nie miał prawa jazdy!

W niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku w godzinach południowych, dyżurny tomaszowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy poruszającym się mini po osiedlu Zapiecek w Tomaszowie. Na miejsce natychmiast wysłano mundurowych, którzy sprawdzili osiedle. Napotkali kobietę, właścicielkę mini, która stwierdziła, iż pojazdem poruszał się jej partner, który obecnie śpi.

Policjanci poinformowali 22-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego o przyczynach interwencji i poddali sprawdzeniu na zawartość alkoholu, które dało wynik blisko 1,5 promila w jego organizmie. To dało podstawy policjantom do przeprowadzenia dalszych badań tzw. retrospekcyjnych które pozwolą ustalić kiedy i w jakiej ilości mężczyzna spożywał alkohol oraz czy był pod jego wpływem w czasie kierowania pojazdem.

Gdy tylko poinformowali 22-latka o dalszym toku postępowania, zaczął się agresywnie zachowywać, szarpał policjantów, a w trakcie przejścia do radiowozu znieważył ich i naruszył nietykalność cielesną. Swoim zachowaniem chciał zmusić mundurowych do odstąpienia od dalszych działań w jego sprawie. Jak się okazało agresję spowodował fakt, że mężczyzna mimo iż nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, został już wcześniej zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu.