Łódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. XIII Dni Pamięci w Łodzi

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony na 27 stycznia osiemnaście lat temu przez ONZ. Tego dnia na całym świecie odbywają się liczne uroczystości poświęcone pamięci ofiar Holokaustu. W gronie miast obchodzących Dni Pamięci jest i Łódź. Rozmaite koncerty, spektakle i spotkania autorskie odbywają się dzięki współpracy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, łódzkiego Teatru im. Stefana Jaracza oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

- Tegoroczna edycja jest wyjątkowa bo w jej tle, tuż obok, u naszych ukraińskich sąsiadów, toczy się okrutna wojna. Wiele lat temu dopisaliśmy Łódź do listy miast obchodzących Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wspólnie z Teatrem imienia Stefana Jaracza oraz Urzędem Marszałkowskim, po raz kolejny podejmujemy wyzwanie, aby przypomnieć o tragicznych losach Żydów sprzed osiemdziesięciu lat, którzy stali się ofiarami II wojny światowej. Ma to znaczenie teraz, gdy trzeba uświadamiać przyszłym pokoleniom, czym może skończyć się nieuzasadniona nienawiść. Musimy zrobić wszystko, żeby edukować młodych ludzi i pomóc uniknąć błędów, które, jak widać, mogą się powtarzać. Zwracam na to co roku szczególną uwagę, bo świadków tamtych wydarzeń, okresu Holokaustu, jest już coraz mniej - przypomina Artur Hofman, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.