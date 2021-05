Łódzkie. Od kiedy otwarte restauracje? Klienci wrócili do centrów handlowych. Handel czeka na pełne odmrożenie restauracji

Niespełna trzy tygodnie temu centra handlowe zostały otwarte po czwartym już lockdownie. I choć klientów nie brakuje, to sytuacja jeszcze w pełni nie powróciła do normy. Handlowcy czekają na pełne odmrożenie restauracji i otwarcie miejsc rozrywki i aktywności, np. klubów fitness.Od 21 do 23 maja Manufaktura obchodzi 15. urodziny, więc w ten weekend na brak gości nie może narzekać. To zresztą jedno z najbardziej obleganych centrów handlowych w Łodzi i w całym województwie. Już 4 maja, gdy sklepy zostały otwarte, kupujących nie brakowało, a na korytarzach tłoczno jest zwłaszcza w weekendy. Czytaj dalej

SZYK, GG