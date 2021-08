Łódzkie. Para w Piotrkowie Trybunalskim usiłowała okraść budynek PKP. Jaka kara im grozi?

Para w Piotrkowie Trybunalskim usiłowała ukraść wyposażenie z budynku PKP

We wtorek 24 sierpnia funkcjonariusze otrzymali informację o włamaniu do budynku PKP w Piotrkowie Trybunalskim. Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że we wnętrzu byłej lokomotywowni brakuje elementów instalacji elektrycznej, a także baterii kranowych oraz arkuszy stalowej blachy.

Sprawą zajęli się wywiadowcy z piotrkowskiej komendy. Już następnego dnia policyjna praca przyniosła efekty. Funkcjonariusze zaskoczyli na gorącym uczynku 32-latka i jego 26-letnią partnerkę, którzy z pomieszczeń budynku przy ulicy Towarowej usiłowali zabrać przygotowane wcześniej przewody elektryczne. - Informuje Dagmara Kopcińska z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

To nie było jego pierwsze włamanie do budynku PKP

Mężczyzna już w połowie sierpnia włamał się do budynku należącego do PKP. Z hali ukradł wtedy elementy metalowe, stalową blachę i przewody elektryczne. Kradziony złom sprzedał później w punkcie skupu. Kradzieże trwały kilka dni.