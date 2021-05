Łódzkie. Pogoda na maj 2021! Kiedy skończy się ochłodzenie? Czy długo będzie ciepło? Czy będzie nadal padać? SPRAWDŹ 23.05.2021

- To sprawi, że będą niższe plony zbóż ozimych, jarych, roślin okopowych. Także kukurydza słabo rośnie – wylicza Cyganiak.

Tymczasem sytuacja pogodowa nie jest dobra. W niektórych rejonach województwa łódzkiego w pierwszym tygodniu maja spadło tyle deszczu, ile przez cały miesiąc! Tak było na przykład w Wartkowicach w powiecie poddębickim. Tam przez pierwsze sześć dni maja na każdy metr kwadratowy gruntu spadły 54 litry deszczu, przy czym średnia dla całego maja to 55 litrów. Nieco lepiej było w rejonie Łodzi. Do czwartku spadło 27 litrów wody, to dokładnie połowa majowej normy.

Jaka będzie pogoda na maj i czerwiec 2021? Czy się ociepli?

Jednocześnie perspektywy na najbliższe tygodnie wcale nie są dobre. Zdzisław Cyganiak, który od lat hobbystycznie przewiduje pogodę, nie ma dla rolników dobrych wieści. Co prawda do regionu na chwilę zajrzało lato. Jutro ma być słonecznie i aż 25 stopni, ale na horyzoncie znów są deszcze.