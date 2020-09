Łódzkie: policja przejęła ponad 720 kilogramów "lewych" papierosów

Do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy przewozili nielegalny towar, doszło w miejscowości Stawiszcze (gm. Sieradz). Policjanci z drogówki zatrzymali tam do kontroli samochód renault traffic, którym podróżowało dwóch mężczyzn - 34 i 44 - latek. Kontrola pojazdu wykazała, że w przestrzeni bagażowej samochodu znajduje się czterdzieści worków jutowych wypełnionych krajanką tytoniową.

Bagaż ten dla policjantów nie był jednak żadnym zaskoczeniem, bo akcja była przez policję starannie zaplanowana. Tropy operacyjne wiodły do podejrzewanych przez policję osób, które zamieszkują w Kutnie. Według informacji, które zdobyła policja, trefny towar miał zostać przewieziony przez Sieradz, stąd policjanci z drogówki do kontroli zatrzymali wcześniej wytypowany samochód. Obu zatrzymanym postawiono zarzuty akcyzowego paserstwa, wartość towaru, który przewozili i jednocześnie strat Skarbu Państwa , oszacowano na 760 tys. zł. Starszy z zatrzymanych podczas przesłuchania przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa, obu objęto dozorem policyjnym. Za paserstwo akcyzowe grozi im do trzech lat więzienia.

W galerii zdjęć fotografie z zatrzymania sprawców.