Łódzkie. Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. 25-latek miał prawie 4 promile!

Kompletnie pijany kierowca zatrzymany w gminie Wolbórz. Miał prawie 4 promile!

W poniedziałek, 2 sierpnia ok. godz. 16 patrol piotrkowskiej drogówki pojechał do Komornik, gdzie miał czekać świadek, który jechał za prawdopodobnie nietrzeźwym kierowcą. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący passatem na terenie powiatu tomaszowskiego zjechał na pas ruchu którym poruszał się kierujący nissanem, zmuszając go do zjechania na pobocze. O mały włos nie doszło do poważnego zdarzenia drogowego. O całej sytuacji powiadomił służby mundurowe i ruszył za nieodpowiedzialnym kierowcą, który w Komornikach zatrzymał się, wysiadł z samochodu i wszedł do jednego z domów.

Po dojechaniu pod wskazany adres policjanci zobaczyli zaparkowanego passata i kobietę, która jak się okazało była świadkiem podobnego niebezpiecznego manewru tego kierowcy. Cudem uniknęła zderzenia z jego osobówką. Okazało się, że rozpoznany przez świadków kierowca volkswagena jest kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wskazało, że 25-latek ma blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili także, że mężczyzna wsiadł za kierownicę pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - opisuje Dagmara Mościńska z biura prasowego KMP w Piotrkowie.

25-latek trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.